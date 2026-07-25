Läänemaale plaanitakse investeerida miljardeid eurosid

Koguinvesteering Läänemaal ja Lääneranna vallas viimasel ajal valminud või plaanitud suurarendustesse ületab kolme ja poolt miljardit eurot. Summas ei sisaldu EstLink3 ja Eesti-Läti neljanda elektriühenduse rajamise kulu. Nende kahe elektriühenduse maksumus Eestis ja naaberriikides kokku on eeldatavalt umbes 2,7 miljardit eurot.

Mitme projekti puhul pole aga võimalik hind veel üldse teada. Eesti bürokraatiat, keerulist aega majanduses ja „mitte minu tagahoovi”-hoiakuid arvestades ei saa muidugi olla kindel, et kõik plaanid paberilt kaugemale jõuavad.

1. Eveconi Kirikmäe hübriidpark ja Lihula andmekeskus

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2024. aastal avati Eesti energiaettevõtte Evecon ja investeerimisfondi Mirova koostöös Kirikmäel päikesepark võimsusega üle 77 MW. Lisaks alustati 2026. aastal Kirikmäele 55megavatise võimsuse ja 250 MW/h mahutavusega akusalvestussüsteemi ehitamist.

Päikesepargi investeering oli ligi 50 miljonit eurot ja akusalvestus lisab peaaegu 38 miljonit.

Veel plaanib Evecon Lihulasse kuni 100 MW elektritarbimisega andmekeskuse ehitamist. Andmekeskuse võimalikku maksumust pole Evecon seni avaldanud.

2. Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliin ja Lihula 330 kV alajaam

Ligi 175 km pikkune Harju-, Lääne- ja Pärnumaad läbiv kõrgepingeliin, mis sai valmis 2020. aasta lõpus. Töö maksis käibemaksuta ligi 60 miljonit eurot. Lisaks ehitati Lihulasse 2025. aasta lõpuks Eleringi uus 330 kV