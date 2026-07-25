Raul Ukareda: bluus kasvab ja on nooruslik

Tänavu 31. juulist 2. augustini toimuv Augustibluus toob kuulajateni üle Haapsalu ligi 40 kontserti.

Festivali kava sai mõne aja eest paika. Augustibluusi programmijuhi Raul Ukareda sõnul on seekord tähelepanu all ülemaailmse bluusi uus laine, kuid samas pole unustatud ka varasema põlve artiste.

Ukareda sõnul tekkis ajurünnaku käigus tunne, et mujal maailmas räägitakse millegipärast sageli bluusist mineviku vormis. „Korraldatakse üritusi, mille nimi on midagi sellist nagu „Hoiame bluusi elus” vms. Meil on täiesti vastupidi. Bluus kasvab ja on nooruslik ja tärkab ning publikusse tuleb noori inimesi juurde,” rääkis ta.

„Mõtlesime, et peame haara