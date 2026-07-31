Haapsalu võngub bluusirütmis

Kuula artiklit, 1 minutit ja 6 sekundit 0:00 / 1:6

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 11

32. korda paneb festival Augustibluus Haapsallu kaheks päevaks võnkuma bluusirütmis.

Esimesed muusikud tulid promenaadi tantsulavale juba kl 14. Paar tundi hiljem astusid Virre ees publiku ette Vello Jurtom ja AllJam.

Lossihoovis pealaval tuleb kl 18 esimesena lava briti kitarrist, laulja, laulukirjutaja ja suupilimängija Julian Burdock.

Seekordne Augustibluus paistab silma konsertide ja esinemiskohtade rohkuse poolest – kavas on ligi 40 kontserti ning bluusmuusika kõlab lisaks piiskopilinnuse õuel asuvale pealavale promenaadi tantsupaviljonis, raudteejaamas, kohvikus Paul, Virre pubis ja kodurestoranis Väike Petersell. Laupäeval on Kaluri villas Emil Rutiku juhitud viktoriin, Haapsalu kultuurikeskus võõrustab festivali ööklubi kontserte ja pühapäeval on promenaadi tantsupaviljonis plaaditurg.

Festivali peakorraldaja Raul Ukareda sõnul on seekord tähelepanu all ülemaailmse bluusi uus laine, kuid samas pole unustatud ka varasema põlve artiste.