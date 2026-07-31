Lääne Elu paberleht laupäeval, 1. augustil

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Erimeelsused muinsuskaitsega lasevad majal laguneda

Haapsalu vanalinnas Võnnu tänava alguses laguneb aastaid maja, mille restaureerimise detailides muinsuskaitseamet ja omanik ei suuda üksmeelt leida.

Vaikelu Bürgermeistri holmil

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Kümnendeid tavakodanikele suletud olnud Bürgermeistri holmile pääseb juba neli aastat jalutama, kuid uusi elamuid on sinna kerkinud vaid üks ja suurel osal holmil laiutab endiselt pillirooväli. Teisipäeval oli mõnus suveilm, mis kutsub mere äärde. Bürgermeistri holm oli aga nagu jumalast hüljatud paik, kus jalutas vastu vaid paar inimest.

Siidist ja sametist naha ja litriteni

Lääne Elu tegi ringi peale Haapsalu teise ringi riidepoodidele, mis on eriilmelised mitte ainult asukoha ja suuruse, vaid ka rõivaste valiku ja hindade poolest. Ostjaid jagus aga pea kõigile.