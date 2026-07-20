Lääne Elu paberleht teisipäeval, 21. juulil

Tuuline kevad kahandas meesaaki

Läänemaa mesinike sõnul tõotab senine suvi küll mullusest paremat linnumagusasaaki, aga pered kipuvad olema väikesed ja nõrgad ega jaksa palju korjata.

Küttepuude hind liigub vaikselt ülespoole

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Statistika, tarbijad ja edasimüüjad kinnitavad üksmeelselt, et küttepuude hind liigub vaikselt ülespoole.

Läänlaste muljed: MMi võitis teenitult Hispaania

USAs, Mehhikos ja Kanadas üle kuu aja kestnud jalgpalli maailmameistrivõistlused said kuldse punkti Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva, mil Hispaania alistas finaalis lisaajal Argentina 1:0. Lääne Elu küsis neljalt läänlasest jalgpallisõbralt, millised olid nende muljed turniirist.