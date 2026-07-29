Lääne Elu paberleht neljapäeval, 30. juulil

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Politsei rõhub liiklusjärelevalvele

Haapsalu politseinikud on tänavu suvel pööranud varasemast suuremat tähelepanu liiklusjärelevalvele, mistõttu on tabatud ka rohkem rikkujaid. „Liiklus on meie jaoks üldiselt prioriteetne, eriti suvisel ajal, kui on üritused ja inimesed rohkem ringi liiguvad,” ütles Haapsalu politseijuht Andrei Taratuhin. Sel suvel on Haapsalu politseinikud Taratuhini sõnul olnud liiklusel silma peal hoidmas suuremate jõududega.

Lääne-Nigula küsib riigilt põllukive

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Noarootsi, Nõva, Oru ja Taebla osavallasekretär Kadi Aasküla pöördus maa- ja ruumiameti poole palvega, et amet kaaluks võimalust võõrandada Lääne-Nigula vallale tasuta Põllu, Rannapõllu ja Jõepõllu kinnistutel asuvad põllukivid. Omavalitsus soovib kasutada põllukive Nõva sadama muuli jaoks.

Äsjalõppenud vanamuusikafestival oli seni suurim

Möödunud nädala teisel poolel olid Haapsalu kirikud 33. vanamuusikafestivali kontsertide päralt – peaaegu kõik nelja festivalipäeva kaheksa kontserti läksid täismajale. Festivali peakorraldaja Saale Fischer ütles, et tänavune festival oli kõige suurem nii külaliste arvult kui ka eelarve poolest. Kontserdikülastusi tuli kokku tuhande ringis.