Uus radarisüsteem vabastab Lääne-Eesti merealad kõrguspiirangutest

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Lääne-Eestis käimasolev õhuseiresüsteemi terviklik uuendamine kõrvaldab piirkondlikud riigikaitselised kõrguspiirangud, teatas kaitseministeerium.

Riigi strateegiline otsus investeerida uutesse õhuseire- ja lennuliiklusjuhtimise seadmetesse avab juba 2026. aasta suvel Eesti suurima taastuvenergiapotentsiaaliga mereala uutele taastuvenergia tootjatele.

„Käesolev suurprojekt on hea näide, kuidas riigikaitsesse tehtud investeering loob väärtust palju laiemalt. Uued radarisüsteemid parandavad oluliselt Eesti õhuseiret ja lennuohutust, kuid samal ajal eemaldavad ka ühe suurima takistuse Lääne-Eesti meretuuleparkide rajamisel. Tulemuseks on tugevam riigikaitse, suurem energiajulgeolek ja paremad võimalused taastuvenergia arendamiseks,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

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Uus radarisüsteem võimaldab toetada riiklikke kliima- ja energiajulgeoleku eesmärke, tehes samal ajal hädavajalikke investeeringuid riigikaitsesse ning koostöös Lennuliiklusteeninduse AS-ga ohutu lennuliiklusteenuse osutamisse.

Seni on meretuuleenergia arendamiseks sobivate alade valik olnud riigikaitseliste õhuseirepiirangute tõttu piiratud. Käimasoleva suurprojekti raames paigaldatavad kaasaegsed seadmed eemaldavad need barjäärid: pärast süsteemi täielikku käivitamist kaovad kõrguspiirangud Liivi lahe piirkonnast ning Eesti suursaartelt – Saaremaalt, Hiiumaalt ja Vormsilt, luues otsesed eeldused efektiivsete meretuuleparkide rajamiseks.

Uuendatav radarisüsteem võimaldab merre paigaldada kaasaegsed, enam kui 350 meetri kõrgused tuulegeneraatorid. Samuti tugevdab see oluliselt julgeolekut, parandades õhuolukorra teadlikkust Lääne-Eesti piirkonnas ja sellest kaugemal. Tegemist on mastaapse riikliku programmiga, mis täidab lisaks riigikaitsele laiaulatuslikke tsiviilülesandeid. Muu hulgas kasvatab süsteem lennuohutust, tagades tihedama koostöö regiooni lennujuhtimise keskuste, Põhjamaade ning teiste Balti riikidega.

Enne uute seadmete paigaldamist ehitati piirkonnas välja või kaasajastati täielikult olemasolevad radaripositsioonid koos tehnosüsteemidega. Uuendatud süsteemid võeti lennujuhtimises osaliselt kasutusse juba 2025. aasta sügisel, tagades sujuva ja turvalise ülemineku uuele tehnoloogiale.

Strateegilise tähtsusega ettevõtmist viiakse ellu koostöös Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega (RKIK). Projekti kogumaksumus on 66,8 miljonit eurot ning seda rahastatakse täies mahus Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.