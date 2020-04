Neugrundi meretuulepargi arendaja ootab riigi otsust juba kümme aastat

Osaühing Neugrund esitas 2010. aasta kevadel hoonestusloa taotluse, et rajada Osmussaarest ida poole jäävale Neugrundi madalikule meretuulepark. Kaitseministeerium on sellele vastu ja praeguseks on hoonestusloaga seonduv veninud juba kümme aastat, vahendab ERRi uudisteportaal.

Osaühingu Neugrund esindaja, vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik ütles ERR-ile, et Neugrundi madalik on asukoha poolest parim koht Eestis, kuhu tuuleparki rajada.

Kaitseministeeriumi hinnangul segaks tuulepark Ämari radari tööd ja lisaks on Neugrundi piirkonnas laskeala, kus harjutatakse laevadelt õhusihtmärkide hävitamist.

Olavi-Jüri Luik ütles, et riigile oli teada arendaja huvi selle piirkonna vastu ja püstitas küsimuse, miks ikkagi valiti laskmiseks see ala.

“Selline harjutus nõuab väga suurt ohuala ja mitte kuhugi mujale Eesti rannikuvette selline ala ära ei mahuks,” selgitas kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Andres Sang.

Olavi-Jüri Luik lisas, et kui kaitseministeerium jätkab projekti blokeerimist, siis ollakse valmis esitama riigi vastu kahjunõuet. Kui suur see olla võib, Luik praegu ei täpsustanud, kuid ütles, et juttu on miljonitest.

