Martin Helme: eriolukord kestab vähemalt mai lõpuni

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) ütles intervjuus Eesti Päevalehele, et eriolukord kestab veel vähemalt mai lõpuni.

„Riigi lisaeelarve oli tehtud eeldustega, et majanduse hangumine kestab vähemalt mai lõpuni ja võibolla isegi kauem. Uue lisaeelarveta on võimalik enam-vähem jaanipäevani panna,“ ütles Helme.

„Ütleksin väljumisstrateegia jutu kohta, et see kõlab nagu lastega pikema autosõidu ettevõtmine. Lapsed küsivad iga natukese aja tagant: kas me oleme juba kohal? Seletad neile ära ja siis nad küsivad, millal me kohal oleme,“ jätkas Helme.

„Aga kõige olulisem eeltingimus on, et kogu aeg suudame seirata üle kogu Eesti. Ja kui kuskil tekib kolle, siis saame nad kohe kõik karantiini panna. Raatuse ühiselamu on praegu õpikunäide,“ rääkis Helme.

Nakatumiskordaja on praegu 0,8 ehk üks koroonahaige nakatab keskmiselt vähem kui üht inimest. Helme märkis, et kui inimesed jätkavad ettevaatlikku käitumist, siis võtab neli-viis nädalat, et uusi nakatunuid enam ei tuleks. „Aga kui küsida, millal võiks suurem osa meetmeid lõppeda, siis võiks pakkuda, et mai lõpuni läheb,“ ütles Helme.