Michal õigustas Lihula monumendi koopia hoiule võtmist

Peaminister Kristen Michal õigustas kolmapäeval riigikogu infotunnis Lihula monumendi koopia hoiule võtmist, märkides, et Lihula ürituse korraldajad ei teinud politseiga piisavalt koostööd.

Teema tõstatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liider Martin Helme, kelle hinnangul oli politsei käitumine monumendi konfiskeerimisel samm õigusriigi väärtuste vastu.

Micahl märkis esmalt, et põhiseaduse järgi rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla, diskrimineerimise õhutamine seadusega keelatud ja karistatav, ühtlasi ei tohi omandit kasutada üldiste huvide vastaselt. “Korrakaitseseadus jälle määratleb, kuidas käitutakse, kui tegemist on rahvusvahelise kuriteo toetamise või õigustamisega. Selle alla käivad agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest´,” loetles Michal.

Tema sõnul olio Lihula monumendi koopia puhul teada, et ürituse korraldajad ei teinud politseiga koostööd ning monumendi püstitamiseks puudus luba. Michal täpsustas, et ürituse korraldajad viivitasid avaliku koosoleku loa taotlemisega ja tegid seda ebakorrektselt. “Ja kõik see viis selleni, et politsei võttis selle monumendi koopia hoiule ja saadab ekspertiisi hindamaks, kas seal leidub keelatud sümboolikat. Ekspertarvamused küsitakse Tartu Ülikooli semiootika rakenduskeskuselt ja Eesti Mälu Instituudilt.

“Politsei tegevus, minu teadaolevalt informatsioonilt ja minu veendumuse kohaselt, on korrakaitseseadusega kooskõlas. Politsei sai piisavalt täpse vihje ja tegutses vallast ja mälestusürituse korraldajatelt saadud info alusel. PPA võttis sõiduki kinni ka korrakaitseseaduse alusel. Korrakaitseseadus tõepoolest annab politseile õiguse sekkuda enne korrarikkumise toimepanemist ja enne kui oht seal realiseerub. Politsei ennetas õigusrikkumise toimepanemist ja ohtu avalikule korrale,” selgitas Michal.

Ta tõi näiteks, et sarnaselt on politsei käitunud ka Georgi linte inimestelt ära võttes.

Michal lisas, et politsei suhtles ürituse asjus Eesti Leegioni Sõprade Klubiga, sai nende esindajatega kokku ja seejärel toimus 1. septembril Lihula kalmistul ja parklas mälestusüritus. “Hoiatustele vaatamata kasutati avalikul koosolekul ka natsi-Saksamaa sümboleid. PPA tuvastas rikkumisi ja algatas ühe väärteomenetluse,” märkis Michal.