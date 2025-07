Lugemislood: jäägu või leivapäts ostmata

Oru kooli direktor Andres Kampmann kasvas üles raamatute keskel ja raamatukoguhoidjast ema lause „Jäägu või leivapäts ostmata, aga raamatud peavad riiulis olema!” saadavad teda tänini. Nagu ka see, et raamatuid ei tohi ära visata, valgugu need või riiulist põrandale. „Edasi kinkida võib,” ütleb Kampmann.

Kampmanni lapsepõlvekodus oli kolm tuba ja kõik need olid raamatuid täis. „Voodi kõrval oli riiul ja kirjutuslaua kõrval oli riiul,” ütleb ta. Viimases olid igavad raamatud, et kahandada kiusatu