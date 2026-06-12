Ignitis ON avas Haapsalus ülikiirlaadija 

Lääne Elu

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Kiirlaadija. Ignitis ON

Ignitis ON jätkab Eestis elektrisõidukite laadimisvõrgustiku laiendamist ning avas uue ülikiirlaadija Haapsalu Fra Mare Thalasso Spa juures. Viimaste kuude jooksul on ettevõte Eestis avanud mitu uut kiir- ja ülikiirlaadijat, mis parandab laadimisvõimekust ning toetab elektriautode kasutamise kasvu.

Ignitis ONi Eesti e-mobiilsuse juhi Aleksander Lilišentsevi sõnul on laadimisjaamade lisandumise peamiseks põhjuseks elektriautode arvu kasv: „1. juuni seisuga on Eestis juba 11 856 elektriautot ning number näitab pidevat kasvu. Oleme laadimisjaamade kavandamisel arvestanud liikumisandmete, klientide harjumuste ja magistraalide katvusega.”

Ignitis ON-i uued laadijad on rajatud eelkõige kaubandus- ja teeninduskohtade juurde, kus laadimise saab ühendada puhkuse ja argitoimingutega. „Haapsalu uus jaam on üks sellistest näidetest. „Fra Mare Thalasso Spa laadimiskohas on kaks 200 kW laadimisp

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