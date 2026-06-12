Ignitis ON avas Haapsalus ülikiirlaadija 

Kiirlaadija. Ignitis ON

Ignitis ON jätkab Eestis elektrisõidukite laadimisvõrgustiku laiendamist ning avas uue ülikiirlaadija Haapsalu Fra Mare Thalasso Spa juures. Viimaste kuude jooksul on ettevõte Eestis avanud mitu uut kiir- ja ülikiirlaadijat, mis parandab laadimisvõimekust ning toetab elektriautode kasutamise kasvu.

Ignitis ONi Eesti e-mobiilsuse juhi Aleksander Lilišentsevi sõnul on laadimisjaamade lisandumise peamiseks põhjuseks elektriautode arvu kasv: „1. juuni seisuga on Eestis juba 11 856 elektriautot ning number näitab pidevat kasvu. Oleme laadimisjaamade kavandamisel arvestanud liikumisandmete, klientide harjumuste ja magistraalide katvusega.”

Ignitis ON-i uued laadijad on rajatud eelkõige kaubandus- ja teeninduskohtade juurde, kus laadimise saab ühendada puhkuse ja argitoimingutega. „Haapsalu uus jaam on üks sellistest näidetest. „Fra Mare Thalasso Spa laadimiskohas on kaks 200 kW laadimisp