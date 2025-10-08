Galerii: Rahvusvaheline spaakongress Haapsalu kultuurikeskuses

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 40

spaakongressi avamine (16) Euroopa spaade liidu kongress Haapsalus. Foto: Juhan Hepner spaakongressi avamine (40) Euroopa spaade liidu kongress Haapsalus. Foto: Juhan Hepner spaakongressi avamine (36) Euroopa spaade liidu kongress Haapsalus. Foto: Juhan Hepner

Haapsalus algas kolmapäeva pärastlõunal 29. Euroopa spaade liidu kongress. Viimati peeti seda kongressi Eestis 2007. aastal Pärnus.

Kongressi avas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Minister tõi oma sõnavõtus esile, et Eestis on elaniku kohta kõige rohkem spaasid Euroopas. Riiklik arendus- ja turundusorganisatsioon