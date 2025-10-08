Selgusid Läänemaa parimad koolinoortest kettagolfimängijad

Raido Kängsepp

Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused kettagolfis. Foto: Raido Kängsepp
7. oktoobril toimusid Paliveres Pikajalamäel Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused kettagolfis.

Võistlustulle astus 31 osalejat kuuest Läänemaa koolist. Mängiti koolilastele mõeldud kollasel, 9 korviga rajal. Päikesepaistelises sügisilmas selgusid meistrid viies võistlusklassis.

Põhivõistlusel oli mitmes klassis tihe rebimine, mistõttu poodiumikohtadele jäänud viigid lahendati ümberviskega 30 meetri kauguselt – võidu said need viskajad, kelle ketas maandus korvile lähemale.

4.-6. klas

