Selgusid Läänemaa parimad koolinoortest kettagolfimängijad

Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused kettagolfis. Foto: Raido Kängsepp
7. oktoobril toimusid Paliveres Pikajalamäel Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused kettagolfis.
Võistlustulle astus 31 osalejat kuuest Läänemaa koolist. Mängiti koolilastele mõeldud kollasel, 9 korviga rajal. Päikesepaistelises sügisilmas selgusid meistrid viies võistlusklassis.
Põhivõistlusel oli mitmes klassis tihe rebimine, mistõttu poodiumikohtadele jäänud viigid lahendati ümberviskega 30 meetri kauguselt – võidu said need viskajad, kelle ketas maandus korvile lähemale.
4.-6. klas