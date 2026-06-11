Toivo Tänavsuu avas arstiks saamise telgitaguseid

Toivo Tänavsuu. Liina Valdre foto

Reede pärastlõunal esitles Toivo Tänavsuu Haapsalu kultuurikeskuse teatrisaalis oma mullu ilmunud raamatut „Arstitudengipäevik. Kuidas dinosaurus arstiks õppis ja ellu jäi”.

Kui esmapilgul tundub uskumatu, et raamatuga seoses on toimunud juba 80 kohtumist ja raamatutesse kirjutatud ligi 1500 pühendust, siis kiire pilguheit Tänavsuu ühismeediasse kinnitab arvu usutavust – ainuüksi eelmisel nädalal kohtus ta lugejatega neli korda ja näib, et huvi jätkub.

Esinejana on Tänavsuu vilunud. Tund aega teatrisaali laval täitis ta mängleva kergusega ja publik, keda on teatrisaali kogunenud umbes 40 inimest, käis kogu aja temaga kaasas. Ta jutustas paljudele juba leheveergudelt ja ühismeediast tuttava loo, kuidas ema raske haigus tõi talle 37aastaselt esimest korda mõtte arstiks õppida ja kuidas ta selle mõtte ka teoks tegi. „Kui kasvõi üks inimene otsustab pärast selle raamatu luge