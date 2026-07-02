Lihulas kõlab taas klassikaline muusika

Lihula Eliisabeti kirik on üks Lihula muusikapäevade traditsioonilisi kontserdipaiku. Foto: erakogu

Lihula klassikalise muusika festival algab homme õhtul kolmekäigulise kontsert-õhtusöögiga 1930. aastate muusika saatel.

Lihula peatänaval asuvas Von Haueri kohvikus kõlavad homme õhtul Agu Lüüdiku (1897–1949) ja Artur Rinne (1910–1984) kuulsaks lauldud viisid Peeter Kaljumäe esituses. Festivali ühe korraldaja, viiuldaja Miina Järvi sõnul keskendutaksegi tänavu muusikale, mis on publikule kindlasti meelepärane ja kergesti kuulatav.

„Repertuaar inspireerib festivali korraldajaid väga. Koos eestipärase menüüga on