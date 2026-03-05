Lihulas on NKVD vangikambrid säilinud

Erakogu

Mööda Lihula peatänavat Tallinna maanteed kõndijad on kindlasti märganud paljudel majadel teabetahvleid. Tahvlitelt leiab info, kellele on hoone aegade jooksul kuulunud ning mis asutused majades on asunud. See on huvitav ja nii kohalikele kui ka turistile vajalik teave.

Telliskivihoonet Tallinna maantee 17 tuntakse vanemate inimeste meenutustes Fabriciuse majana. Umbes sada aastat kuuluski see maja Fabriciustele, kes asutasid sinna rohukaupluse, millest hiljem sai apteek. Apteek asub hoone Virtsu-poolses otsas siiani.

Kuid tähelepanelik lugeja on kindlasti tahvlil märganud veel üht lauset: „1950. aastal oli apteek sunnitud kolima Paisuotsa majja Tallinna mnt 55 ning Fabriciuse maja hakkas kasutama NKVD, kes ehitas keldrisse ka vangikambrid.”

Selles tekstis nimetatud aasta 1950 vajaks täpsustamist. Nimelt selgus ühe vangikambris viibinud inimese mälestustest, et NKVD tegutses majas ja vangika