Haapsalu liikluskomisjon kasvas

Kuula artiklit, 0 minutit ja 46 sekundit
0:00 / 0:46
Haapsalu linnavalitsus muutis kolmapäeval linna liikluskomisjoni kahe liikme võrra suuremaks.
Edaspidi kuuluvad komisjoni veel Haapsalu kolledži esindaja Margus Nigol, äsjaloodud Haapsalu hea linnaruumi seltsi esindaja Maarja Palmik, transpordiameti esindaja Mihkel Meriloo ja projekteerimisega tegeleva ettevõtte Teedeprojekt esindaja Renek Loorens.
Liikluskomisjonis ei jätka endine aselinnapea Innar Mäesalu ja Alar Tõnisson.
Artikkel jätkub peale reklaami
Komisjonis jätkavad aselinnapea Peep Aedviir, taristuspetsialist Priit Martin, Linnahooldusest Kairi Siitsmann, politseijuht Andrei Taratuhin, Fixumi autokooli juht Andrei Tšerepanov ja liiklusohutuse spetsialist Tõnis Aido.
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam