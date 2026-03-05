Haapsalu lasteraamatukogus läksid muinasjutupildid ristipidi

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

Millisena paistab meie rahvapärimus hispaanlase silmadele? Kuidas kujutavad eesti kunstnikud sealseid muinaslugusid?

Näitus „Peegeldused” võimaldab sellest aimu saada. Lasteraamatukogus näeb kümne hispaania ja 15 eesti illustraatori loomingut. Pilte on kahes ruumis kokku oma poolsada.

Isegi lähedaste naabritega võrreldes leiame paljudele sarnasustele lisaks ka ohtralt kultuurilisi erinevusi. Saati siis kaugemate rahvastega. Eesti ja Hispaania asuvad teineteisest parasjagu kaugel. Mitte küll teine teises maailma otsas, aga üks ühes ja teine teises Euroopa servas küll. Erinevad ajalood, erinevad uskumused ja lõppude lõpuks on kliima samuti erinev.

Samas on nii eesti kui ka hispaania talupoeg on raske vaevaga põldu harinud ja lootnud imele, mis õnne tema õuele tooks. Kuraatorite Viive Noore ja Laura Pérez Graneli eestvedamisel sündinud väljapanek kutsub vaatajat mõtlema kultuurilise mõistmise võimalikkuse ja piiride üle.

Vaated teineteise kultuuri

Näituse mõte oli peegeldada teineteise kultuuri läbi muinasjuttude. On jutud, mis levinud üle maailma väikeste kohalike erinevustega, aga on