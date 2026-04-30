Galerii: lasteraamatukogu sai Poola suursaatkonna tänukirja

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 38

Poola suursaadik Artur Jan Orzechowski andis Haapsalu lasteraamatukogule üle suursaatkonna tänukirja ja avas raamatukogus Läänemere kaladele pühendatud näituse.

Kui Poola suursaadik Artur Jan Orzechowski raamatukokku jõudis, olid lapsed juba kohal ja näitus seinale sätitud. Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi õpilaste 41 keraamilist kala rippusid Haapsalu lasteraamatukoguhoidja Krista Kumbergi võrgus, mida ta seni on kasutanud maasikataimede katmiseks.

Orzechowski märkis, et näitus märgib, et Poola on Läänemeremaade nõukogu eesistujariik. Enne Poolat oli eesistujariik Eesti.

„Ja nüüd on aeg joonistada Läänemere kalu,” ütles Kumberg, kui tervitussõnad olid lausutud, ja märkis, et Eestit ja Poolat ühendab Läänemeri. „Läänemeri on meie ühine meri,” sõnas Kumberg.

Haapsalu algkooli lastega koostati nimekiri Läänemere kaladest – räim, ahven, haug, angerjas, kilu, lest – ja lasti see