Džungel lasteraamatukogus ehk Kui palju kaalub gorilla?

Haapsalu lasteraamatukogu teisel korrusel vastavatud džunglikambris vidistavad linnud, väänlevad liaanid ning varitsevad kameeleonid ja korallpunased maod.

Lasteraamatukogu teemakambrid on nii kuulsad, et isegi märtsis Läänemaad väisanud president Alar Karis astus džunglikambrisse sisse. Reaktsioon oli täpselt sama mis Tarekese lasteaia viimase rühma lastel, kui Haapsalu lasteraamatukoguhoidja Krista Kumberg kambriukse valla lõi ja lapsed seisid ühtäkki kesk ürgmetsa hämarust ja linnuvidinat. „Ossa!” hüüatas president Karis ja „Ossa!” hüüatasid ka lapsed.

Esimese teemakambri sisustas Haapsalu lasteraamatukoguhoidja Grete Nootre 2021. aasta