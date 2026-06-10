Haapsallase öökuninganna puhkes taas õide

Õide puhkenud öökuninganna. Foto: Andi Veskioja

Haapsalu elaniku Andi Veskioja öökuningannal avanes teisipäeva hilisõhtul neli õit. Veskioja ütles, et kokku on taimel sellel aastal koguni neliteist õienuppu. "Varem oli mu öökuningannal õienuppude rekord kaheksa," selgitas Veskioja. "Ta hakkas õhtul poole üheksa ajal avanema ja hommikul kella viie või kuue paiku olid õied taas kinni läinud," ütles Veskioja.

"Ta õitseb mul kuuendat aastat," lisas Veskioja. "Praegu tundub, et homme või ülehomme avaneb veel paar õit," lausus ta. "Alati on nii olnud, et tal avanevad õied enne jaanipäeva."

Öökuninganna sai Veskioja