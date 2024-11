Haapsalu fotoklubi avas aastanäituse

Haapsalu fotoklubi aastanäitusel osaleb 21 autorit, kes eksponeerivad oma loomingut tänavafotograafiast makrovõtete ja AI-eksperimentideni välja.

Fotoklubi ühe eestvedaja Andi Veskioja sõnul valis iga liige ise, mida eksponeerida. „On igasugust. Loodus, varia, portreed,” märkis Veskioja. Igaüks sai välja panna kuni viis pilti. 21 autorit on Veskioja sõnul rekord: fotoklubis on 26 liiget, nii et esindatud on peaaegu kõik.

Näitusel on 60 pilti, mille seast peaks iga vaataja leidma oma. Leidub portreid, leidub linna- ja loodusvaateid Haapsalust ning Läänemaast Vietnamini välja. Kaamerasilm on leidnud üles nii eksootilised kaelkirjakud, lõvid ja surikaadid kui