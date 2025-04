Petturite vastu aitab tähelepanelikkus ja madal limiit

Ei möödu nädalatki, kui keegi mõnes Eesti paigas oma sääste kelmidele ei kaotaks. Ilmselt on kelmide ohvreid rohkemgi, sest kaugeltki kõik petta saanud ei pöördu politseisse.

„Kelmide õnge minnakse sellepärast, et õnge minna on lihtne,” ütles Haapsalu politseiuurija Raido Laupa. Enamasti on ohvrid takkajärele tunnistanud, et nad poleks kunagi uskunud, et see võib nendega juhtuda. Kuid ajal, mil petturid nendega suhtlevad, inimesed nii ei mõtle.

Laupa on Haapsalu politseiuurijatest see, kes tegeleb internetikelmustega, ja tal on endalgi huvi aru saada, kuidas inimestel nahk üle kõrvade tõmmatakse. Internetikelmuste uurimine on tunduvalt keerulisem kui tavakelmuste uurimine – põhjuseks pettuste taga olev spetsiifiline