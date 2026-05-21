Politsei otsib liiklusõnnetuse pealtnägijaid

28. aprillil kella 7-15 vahel toimus Haapsalus Jaama 12 parkas liiklusõnnetus, kus seni tuvastamata sõidukiga sõideti otsa seal parkinud autole Mercedes Benz.

Avarii põhjustanud autojuht lahkus sündmuskohalt.

Õnnetuse asjaolude selgitamiseks palub politsei eelkõige õnnetuse põhjustanud sõidukijuhil, aga ka kõigil, kes juhtusid õnnetust pealt nägema, võtta ühendust Haapsalu politseijaoskonnaga telefonil 473 2845 või meili teel andrus.kleeman@politsei.ee.