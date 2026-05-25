Taeblas põles garaaž, Paliveres kõrbes toit

24. mail kell 21.01 teatati, et Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus Raudtee tänaval põleb garaaž. Teataja sõnul ulatusid leegid kuni 4 m kõrguseni. Põles vana puust garaaž.

Päästjate saabumise ajaks oli hoone koos sisustusega hävinenud. Tulekahju kustutati kella 22.23ks.

22. mail kell 13.21 tunti Lääne-Nigula vallas Palivere alevikus Raba tänava kortermajas naabri korterist tulemas kärsahaisu ja töötas suitsuandur.

Päästjad sisenesid suitsu täis korterisse rõdu kaudu. Selgus, et vanem härra oli unustanud toidu pliidile ja läks ise linna. Pliidilt võ