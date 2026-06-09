Jaak Pihlakas: Haapsalu parandab ligipääsetavust

Läänemaa puuetega inimeste koja juht Jaak Pihlakas. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu ligipääsetavuse parandamine ei olnud pelgalt ilus valimiseelne lubadus – uus linnavõim on asunud ka tegutsema.

Läänemaa puuetega inimeste koda on aastaid juhtinud tähelepanu probleemsetele valdkondadele meie linnas. Üht-teist on küll muudetud, kuid sageli on muutused takerdunud rahapuuduse taha. Vahel oleme isegi oma organiseeritust ja tegutsemisvõimet näidanud, et vajalikke muutusi ellu viia. Hea näide on meie ettepanekul kaasava eelarve abil rajatud pikk kaldtee Posti tänavalt Haapsalu kultuurikeskuse ette. Praeguseks ei kujuta enam keegi ette, et peaks turnima mööda lagunevaid treppe või kasutama kõrvalisi tänavaid.

Hea ligipääsetavus ei ole tähtis vaid puuetega inimestele. See on mugav kõigile teistelegi, rääkimata lastest või vanemaealistest, kelle jalg pole veel või enam nii kindel ja kelle tähelepanu on hajutatud. Mõttetud äärekivid ja tänavaaugud segavad meid kõiki – ühtviisi takerduvad neisse nii jalakäijad kui ka ratastoolide, rulaatorite ja lapsevankrite rattad.

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