Ligi 40 kodukohvikut avavad nädalavahetusel uksed

Haapsalu kodukohvikute päevadel saab einestada nii linnas kui ka maal, käia merel ja tõusta kirikutorni ning pakutavad maitsed ulatuvad Andaluusiast antiikse Väike-Aasiani.

Neljandat korda peetavad Haapsalu kodukohvikute päevad on tänavu erilised selle poolest, et algavad juba reedel ehk kestavad kokku kolm päeva. Linnavalitsuse kogukonnatöö spetsialist Maire Vilbas ütles Lääne Elule, et osa kodukohvikupidajaid on varemgi soovinud reedel alustada.

„Tegime registreerunute seas küsitluse ja selgus, et 11 kodukohvikut ongi juba reedel avatud,” rääkis Vilbas. „Tore on, et paljud neist on mõelnud kontserdile, tantsuõhtule või millelegi sellisele, mis loob nädalavahetusele hea sissejuhatuse.” Näiteks on Võnnu Siili kohvikus reedel tantsuõhtu.

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Vähem kui mullu

Laupäeval avavad oma uksed 38 kodukohvikut ja pühapäeval 21. Kokku on eri kohvikuid tänavu 40, mullu oli neid üle 45.

Vilbase sõnul ütles mulluste korraldajate tagasisideküsitluses 89,7 protsenti vastanuist, et külastajate arv vastas nende ootustele. „Kümme protsenti vastas, et natuke võinuks rohkem külalisi olla,” rääkis ta.

Kokku külastati Vilbase sõnul mullu Haapsalu kodukohvikuid hinnanguliselt 11 000-12 000 kor