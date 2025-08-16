Suur galerii: Haapsalu kodukohvikute päevad

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Kodukohvik Hiie Naised & chef Taavi Maiste. Foto: Juhan Hepner
Haapsalus peetakse sellel nädalavahetusel kodukohvikute päevi. Laupäeval avas ukse ligi poolsada kodukohvikut.

Mitmel pool sai lisaks hea ja parema maitsmisele näha ja kuulda muud huvitavat. Näiteks Asuküla seltsimajas avati kümne kunstniku grupinäitus “Ülestähendusi metsikutelt radadelt”, Lõuka talus sai uudistada loomi ja Ridala kirikus võis kuulda pühakoja ajaloo kohta.

