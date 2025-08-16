Suur galerii: Haapsalu kodukohvikute päevad

Kuula artiklit, 0 minutit ja 42 sekundit
0:00 / 0:42
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 62
kodukohvik hiie naised (12)
Kodukohvik Hiie Naised & chef Taavi Maiste. Foto: Juhan Hepner
Türgi Maitsed kodukohvik (4)
Kodukohvik Türgi Maitsed. Foto: Juhan Hepner
Lõuka talu kodukohvik (10)
Lõuka talu kodukohvik. Foto: Juhan Hepner
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Haapsalus peetakse sellel nädalavahetusel kodukohvikute päevi. Laupäeval avas ukse ligi poolsada kodukohvikut.
Mitmel pool sai lisaks hea ja parema maitsmisele näha ja kuulda muud huvitavat. Näiteks Asuküla seltsimajas avati kümne kunstniku grupinäitus “Ülestähendusi metsikutelt radadelt”, Lõuka talus sai uudistada loomi ja Ridala kirikus võis kuulda pühakoja ajaloo kohta.
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam