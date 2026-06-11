Tänavaküsitlus: kas Haapsalus on vaja uut supelranda?

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Kas Haapsalus on vaja uut supelranda või peaks mõne olemasoleva korda tegema?

Tiina

Ei oska öelda, kuna ma ise ei käi rannas. Paralepa oli väga ilus, aga seal vist on vaja palju tööd teha. Kunagi sai seal nooruspõlves palju oldud. Nüüd pole aastaid käinud ega tea, milline see rand nüüd välja näeb.



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Riina

Selle vastuse jään võlgu, sest olen sellise eluviisiga, et talvel olen Haapsalus ja suvel olen metsas ja rannas ei käi. Sünniaasta on ka niisugune, et ei käi rannas, andke andeks.



https://youtu.be/TxBNXw6ozsQ

Ats

Natuke ikka on randu ju siinsamas. Aafrika rand, Paralepas on okei. Pole viga.



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