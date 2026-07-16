Tänavaküsitlus: kas Haapsalu võiks kehtestada turismimaksu?

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Kas Haapsalu võiks kehtestada turismimaksu?

Olga

Hotellis peatuvate turistide kohta ma ei tea. Elan mere ääres ja sinna on tehtud matkaautode parkimiskohad. Kümme eurot maksad öö eest. Seal on WC. Teisel pool, kus WC-d ei ole, seal on viis eurot. See on mõttetu.



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Andres

Ei oska öelda. Ega see vist turismi seisukohalt tark tegu ei oleks. Ei tea, Pärnu nagu kavatseb, võib-olla siis ka Haapsalu? See asi on nii ja naa. Mingil määral vist peletaks turiste, aga kes tahab külastada, küll ta ikka tuleb.



Eneli

Tegelikult, miks mitte, sest see on ju suvituslinn ja sissetulek suuremas osas ongi ju turistide pealt. Leian küll, et see või