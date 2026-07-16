Galerii: spaahotell Wenden sai Haapsalus nurgakivi

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Täna panid omanik Tarmo Sumberg ja Haapsalu linnapea Olavi Seisonen nurgakivi Haapsalus Sadama tänavale endise Peltzeri villa juurde kerkivale Wendeni spaahotellile.

Spaahotelli nimeks sai Wenden, mis oli 1859. aastal ehitatud villa esimese omaniku Gustav von Ungern-Sternbergi majale oma Võnnu mõisa järgi pandud nimi. 1930. aastal nimetati maja järgmise omaniku, Hiiumaa kalevivabrikandi Hans Peltzeri järgi Peltzeri villaks.

Varem selles kohas asunud Promenaadi hotelli lasi selle viis aastat tagasi ostnud hotelliärimees Tarmo Sumberg mullu lammutada. Uus spaahotell peaks Sumbergi sõnul valmima järgmisel suvel.