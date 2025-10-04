Haapsalus algab kahe mereäärse hotelli ehitus

Veel tänavu alustavad Haapsalus Sadama tänaval nii Hestia kui ka Promenaadi hotell ehitustöödega, et aasta-kahe pärast avada uued laiendused.

Kahe hotelli ehitus ja tulevane klientide hulga suurenemine toob aga piirkonda kaasa senisest suurema liikluskoormuse ja parkimiskohtade nõudluse. Juba praegu on Sadama tänav parkivaid autosid täis ja vaba kohta leida keeruline.

Probleemile viitas ka Promenaadi hotelli omanik Tarmo Sumberg. „Mahu lisandumisel on mõju piirkonna liiklusele ja parkimise olukorrale. Loodame, et linnavalitsus on selles osas tähelepanelik ning aitab elada ja toimida nii majutusasutustel kui ka kohalikel elanikel,” ü