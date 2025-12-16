Turistide hulk kasvab Läänemaal kiiresti

Fra Mare juhi Maret Suklese sõnul on turistide hulga kasvu taga suur töö. Foto: Juhan Hepner

Majutatud turistide arv kasvas Läänemaal tänavu oktoobris võrreldes mullusega ligi kolmandiku, sellal kui Eestis keskmiselt jäi kasv kuue protsendi juurde.

„See on suure töö tulemus,” ütles Fra Mare juht Maret Sukles. Tema sõnul on turismiettevõtjad käinud palju messidel, teinud koostööd, suhelnud eraldi reisi- ja bussifirmadega.

Statistikaameti andmeil kasvas oktoobris Läänemaal nii sise- kui ka välisturistide arv. Eelkõige vedasid kasvu välisturistid, keda oli tänavu oktoobris poole enam kui aasta eest.

Artikkel jätkub peale reklaami

Oktoobris peatus Läänemaa majutusasutustes 8837 inimest, kes veetsid siin kokku üle 14 000 öö. Keskmiselt veetis üks turist Läänemaal 1,6 ööd. Siseturistid majutusid veidi lühemat aega, 1,4 ööd, ja välisturistid pikemalt, 2,4 ööd.

Soomlasi ja lätlasi enam

Ehkki üleriigilises statistikas väheneb juba kuuendat kuud Soomest saabunud turistide hulk võrreldes mulluse sama ajaga, siis Läänemaal majutatud soomlaste hulk hoopis kasvas, kerkides 15 protsenti, 810 inimeseni. Ka veedavad soomlased Läänemaal ro