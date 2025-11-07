Ehitusvesi värvib Viigi halliks

Kuula artiklit, 1 minutit ja 12 sekundit 0:00 / 1:12

Haapsalu Hestia laienduse ehitusel pumpavad ehitajad pinnasevee vundamendiaugust otse Väikesesse Viiki. Neljapäeva õhtul peatasid keskkonnaameti Lääne osakonna töötajad tegevuse, kuid reede hommikul jätkus vee pumpamine viiki endiselt.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu rõhutas neljapäeval Lääne Elule lühikommentaari andes, et tema ei ole keskkonnaasjatundja, ütles aga ometi, et tegevus on täiesti legaalne. Haapsalu keskkonnaspetsialist Briti Klimberg rääkis, et loa setitatud vett viiki lasta on ehitajale andnud linna ehitus- ja linnakeskkonnaosakond. Settetankid tema sõnul osutunud liiga väikeseks ja vett valgub tänavuse sügisega süvendisse eeldatust rohkem.

Hestia laienduse projekteerimis-ja ehitustööde peatöövõtja, aktsiaseltsi Oma Ehitaja, esindaja ei olnud Lääne Elule kättesaadav.

Täna püüavad keskkonnaameti ja Haapsalu linna ametnikud leida koos ehitaja ja Hestia esindajatega võimalusi ehitussüvendisse valguva vee puhastamiseks või setitamiseks.