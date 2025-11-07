Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi vabastada

Kuula artiklit, 3 minutit ja 1 sekundit
0:00 / 3:1
Harju maakohus otsustas reedel vabastada Kairi Kuusemaa tingimisi ennetähtaegselt.
Kuusemaa katseaeg kehtib 9. detsembrini 2027, esimesed pool aastat kohaldatakse naise suhtes elektroonilist valvet.
Kohtumääruse jõustumisest tuleb Kuusemaal kahe aasta jooksul järgida kontrollnõuded: elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhoolda
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam