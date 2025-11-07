Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi vabastada

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit
0:00 / 3:1
Kairi Kuusemaa pääseb vabadusse. Foto: Malle-Liisa Raigla

Harju maakohus otsustas reedel vabastada Kairi Kuusemaa tingimisi ennetähtaegselt.

Kuusemaa katseaeg kehtib 9. detsembrini 2027, esimesed pool aastat kohaldatakse naise suhtes elektroonilist valvet.

Kohtumääruse jõustumisest tuleb Kuusemaal kahe aasta jooksul järgida kontrollnõuded: elama kohtu määratud alalises elukohas; ilmuma kriminaalhoolda

