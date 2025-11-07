Lääne Elu paberleht laupäeval, 8. novembril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 9 sekundit 0:00 / 1:9

Haapsalus langes toasooja hind

Mõnes Läänemaa piirkonnas on sel kütteperioodil kaugküte senisest odavam, mõnel pool kallim. 1. novembrist alandas Haapsalus kaugkütet pakkuv Utilitas hinda 12,5 protsenti ja Haapsalus tuleb toasooja eest maksta 68,82 eurot senise 78,66 euro asemel MWh kohta.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mardilaat kulgeb rannarootslaste kultuuri tähe all

Neljapäevast laupäevani Tallinnas peetav 29. mardilaat on justkui eesti käsitööliste laulupidu. Seekord on laada peakülalisena suurema tähelepanu all rannarootslased oma kultuuriga.

Marite Nelis: selg sirgu, pea püsti ja sammu marss!

Haapsalu I keskkoolis ja hiljem põhikoolis 46 aastat kehalist kasvatust õpetanud Marite Nelis võinuks vabalt olla käsitööõpetaja, sest näputöö on tema tõeline kirg. Kui Haapsalu põhikool 2020. aasta sügisel uude majja kolis, siis kehalise kasvatuse õpetaja Marite Nelis kaasa ei läinud – otsustas hakata pensionipõlve pidama.