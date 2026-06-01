Lääne Elu paberleht teisipäeval, 2. juunil

Lihula katuseta maja kaob igavikku
Kuus aastat tagasi aprillitormis katuse kaotanud ja sellest ajast peale tühjana seisnud ja lagunenud kortermaja Lihula kultuurikeskuse vastas lammutatakse üle-eestilise suurõppuse Ilves käigus maha.
Haapsalus puhkes kunstitüli – kassid või Gunnar?
Endise linnaametniku rahvahääletusele pandud ettepanek paigaldada Haapsalu peatänavale kaks staarskulptori loodud pronkskassi pani haapsallased tuliselt kunsti üle vaidlema.
Läänemaa sai uue looduskaitseala
Valitsus kinnitas Käntu-Kastja looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja, et tagada senisest parem kaitse Lääne-, Pärnu- ja Raplamaa piiril asuvale väärtuslikule luha-, soo- ja metsamaastikule.
