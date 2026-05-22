Lääne Elu paberleht laupäeval, 23. mail

Tulumaksu laekumine teeb omavalitsused valvsaks

Aasta esimese nelja kuuga on omavalitsustele maksutulu laekunud prognoosidega võrreldes erinevalt: Haapsalu on ettevaatlikult optimistlik, Lääne-Nigulat teeb seis valvsaks. „Oli vähem kui olime prognoosinud. Eelarvesse igasuguste asjade juurde panemisega peab piiri pidama,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa viimasel volikogu istungil.

Söödavad küünlad ja lõikelauad

Kolmapäeva õhtul peeti Haapsalu põhikoolis suurt laata, kus selgusid ka maakonna parimad õpilas- ja minifirmad: lõikelaua- ja küünlameistrid. Läänemaa parimateks firmadeks tunnistati LõLa ja Sulasõõm: esimene valmistab lõikelaudu ja teine söödavaid küünlaid. Mõlemad olid oma kategoorias ka Eesti parimate õpilas- ja minifirmade finaalis.

Kolm tundi aiamaal: aga küüslauk kasvab ikka väga hästi!

Kuigi kartulikilo saab poest kätte mõneteistkümne sendi eest, käib aiamaalappidel töö ja vile koos ning mugulad pannakse toomingate õitsemise aegu mulda nagu muiste. Ja mitte ainult mugulad. Lääne-Nigula aiamaalappidel valitseb selline küllus nagu basaaril: peale tavapärase sibula, tilli ja redise, kartuli, porgandi ja küüslaugu tärkab seal põldkännak, võrsub spargel ja altee, laiutab mesiputk ja vohab varemerohi.