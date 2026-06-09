Politsei pidas Haapsalus kinni kelmuses kahtlustatava ja otsib võimalikke kannatanuid

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Politseinikud pidasid 3. juunil Haapsalus kinni 19aastase Ukraina kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse rahakullerina petuskeemis osalemises. Politsei palub kõigil, kes on pildil kujutatud noormehe tõttu kahju kannatanud, anda sellest politseile teada meiliaadressil kelmused@politsei.ee.

Petuskeem sai alguse 3. juunil lõunal, kui Haapsalus elav mees sai kõne polikliiniku nimelt, milles paluti arstile aja broneerimiseks anda isikukood ja passiandmed. Seejärel helistas mehele järgmine kelm, kes tutvustas end politseinikuna ning ütles, et eelnev kõne oli pettus ning tema pangakontod on tühjaks tehtud.

Kelm väitis, et varsti tullakse mehe kodu läbi otsima ning temalt võetakse ära kogu deklareerimata sularaha. Mehele öeldi, et ta peab valmis panema kogu kodus oleva sularaha ning andma selle üle maksuametnikule, kes pärast deklareerimist raha tagasi toob. Mehele tundus asi kahtlane ning ta helistas politseisse.

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Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juhi Margus Raspeli sõnul õnnestus kahtlustatav kinni pidada tänu kannatanu kiirele tegutsemisele. „Kannatanu andis politseile teada, et temalt nõutakse telefoni teel raha ning keegi tuleb varsti tema koju sularahale järele. Reageerisime infole kohe ning pidasime sama päeva õhtul kannatanu kodus kuriteos kahtlustatavana kinni 19aastase Ukraina kodakondsusega noormehe,“ ütles Raspel.

Kahtlustuse järgi oli mehe ülesanne käia kannatanute kodus sularahal ja pangakaartidel järel ning need skeemi järgmiste lülideni toimetada. Seni kogutud tõendid viitavad, et kahtlustatav on rahakullerina tegutsenud ka mujal Eestis.

Prokurör Triin Tumala sõnul kogub politsei tõendeid, et selgitada välja mehega seotud juhtumite ja kannatanute arv, võimaliku kahju suurus ja tema roll petuskeemis.

“Menetluses kogutud tõendid ja politseile teadaolev info viitavad, et vabadusse jäämisel jätkaks kahtlustatav tõenäoliselt kuritegude toimepanemist. Selleks, et piirata kohtueelse menetluse ajaks mehe tegevust ja kaitsta inimeste vara, oli vältimatu taotleda kohtult kuriteos kahtlustatava vahistamist,” ütles Tumala.

Pärnu Maakohus võttis mehe prokuratuuri taotlusel esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla.

Raspel lisas, et kelmuste puhul on oluline kiiresti reageerida ning toimuvast esimesel võimalusel politseile teada anda. „Kui saad kõne võõralt numbrilt, milles öeldakse, et sinu kodu tullakse läbi otsima või sularahale järele, siis helista kohe hädaabinumbril 112. Mida kiiremini info meieni jõuab, seda suurem on tõenäosus, et saame pettuse ära hoida ja kurjategija kinni pidada. Peale selle võiksid inimesed hoiatada oma eakaid lähedasi levivatest petuskeemidest ning tunda huvi, kellega nad suhtlevad. Kui tekib vähimgi kahtlus, et nad võivad olla pettuse ohvriks langenud, siis teavitage sellest politseid,“ ütles Raspel.

Pea meeles:

Sularaha ei ole keelatud kodus hoida, pank ja politsei ei tule sääste üle lugema, deklareerima ega hoiule võtma.

Politsei ei anna inimestele salajasi ülesandeid ega palu abi kurjategijate vahelevõtmiseks.

Ükski riigiasutus ega teenuspakkuja ei palu inimesele helistades end PIN-koodidega tuvastada. Mitte mingil juhul ei tohi telefoni teel jagada isiklikke ega pangakontoga seotud andmeid.

Ära jaga võõrastega oma kodust aadressi, pangaandmeid ega anna neile sularaha.

Kelmuse ohvriks langedes helista kohe panka, palu kõik ülekanded blokeerida ja sulge oma kaardid. Seejärel pöördu politseisse.