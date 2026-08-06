Lääneranna kultuurikeskust juhib Kristel-Liis Feld

Lääneranna kultuuri- ja noortekeskust juhib Austraaliast kodukanti tagasi pöördunud Kristel-Liis Feld.

Feld ütles Lääne Elule, et kandideeris, sest näeb võimalust kasutada oma seniseid kogemusi ja teha tööd, mis mõjutab kogukonda. „Minu jaoks oli põnev ka võimalus sukelduda avaliku sektori ja kohaliku omavalitsuse töösse, sest seni olen töötanud erasektoris,” ütles Feld.

Feld on käinud Varbla koolis. „Paatsalu on olnud meie pere suvituskoht, millega olen olnud seotud sünnist saati,” ütles ta.

Artikkel jätkub peale reklaami

32aastane Feld on õppinud Pärnu kolledžis teenusedisaini ja töötanud majutuspaiga juhina Austraalias Gold Coastil, mis on tema sõnul Austraalia üks tuntumaid turismisihtkohti.

Lääneranna kultuuri- ja kogukonnanõunik Triin Raave märkis, et Eestist eemal olnuna näeb Feld maailma teisiti. „Tu