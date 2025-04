Virtsu ei soostu Lääneranna valla pakutava meelsuslepinguga

Virtsu merepäevade korraldajad pole nõus, et Läänereanna vald seab ettevõtmise toetamise tingimuseks lepingu, milles on punkt, et valda ei tohi kritiseerida.

Vähemalt niimoodi tõlgendab Virtsu Rahva Maja MTÜ valla pakutud lepingus olevat punkti: „Pooled kinnitavad, et suhtuvad teineteisesse lugupidavalt, väärikalt ja heatahtlikult ega kahjusta kolmandate isikute ega avalikkuse ees teineteise mainet ja head nime koostöötegevustes.“

Et mitte ainuisikuliselt nii olulise probleemi üle otsustada, pani Virtsu Rahva Maja juhatuse liige Triin Raave somelehel “Virtsu - Werderi saare uudised” üles küsitluse, kas merepäevade korraldajad peaksid vallalt sellistel tingimustel pakutavat raha vastu võtma või ei tohiks nad seda teha. Ja 80