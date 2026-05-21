Lääneranna kultuurijuhiks saab Triin Raave

Triin Raave. Juhan Hepneri foto

Lääneranna vallavalitsuse kultuuri- ja kogukonnanõunikuna hakkab tulevast nädalast tööle viimased poolteist aastat Lääne-Nigula kultuurispetsialistina töötanud Triin Raave.

Raave ütles Lääne Elule, et järgmise nädala jagab ta end kahe valla vahel, et siis edaspidi koduvallale pühenduda. Kolm aastat tagasi Virtsusse kolinud Raave on juhtinud Virtsu rahvamaja ja töötanud kaks aastat Kullamaa koolis. „Kahju on ära tulla, aga süda hoiab kodu poole. Mul on hea meel, et saan kultuuri edendada koduvallas,” ütles Raave.

Lääneranna valla kultuuri- ja kogukonnajuhiks kandideeris kaheksa inimest, vestlusele kutsuti kaks. Raave kasuks rääkis kultuuritöökogemus. „Ja muidugi laiem vaade kul