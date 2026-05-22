Haapsalu Linnavolikogu 7. istung toimub reedel, 29. mail kell 14:00 volikogu saalis. Istung jälgitav „ Istungi ülekanded“.

kliendihaldur

le@le.ee

Kuula artiklit, 1 minutit ja 27 sekundit
0:00 / 1:27

Haapsalu Linnavolikogu 7. istung toimub reedel, 29. mail kell 14:00 volikogu saalis.

Istung jälgitav  „ Istungi ülekanded“.

 Päevakord:

Artikkel jätkub peale reklaami
  1. Haapsalu linna 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja lepingu sõlmimiseks.
  3. OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid laenukohustuse garanteerimine.
  4. Loa andmine vara tasuta omandamiseks (Lagle tänav ja Mõisa tee L3 Uuemõisa alevik, Haapsalu linn).
  5. Loa andmine vara võõrandamiseks.
  6. Läänemaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule esindajate nimetamine.
  7. Sihtotstarbelise tegevustoetuse tagamine OÜ-le Haapsalu Linna Spordibaasid.
  8. Loa andmine hoonestusõiguse pikendamiseks ja hüpoteegiga koormamiseks.
  9. Haapsalu Linnavolikogu 23.03.2018 määruse nr 17 „Haapsalu linna põhimäärus“ muutmine esimene lugemine.
  10. Linnavalitsuse info.

 Eelnõudega saab tutvuda  Haapsalu linnavalitsuse (HLV) kodulehel “Päevakorra teated“
Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid“.

Lauri Luik
volikogu esimees

Reklaam