Kuula artiklit, 1 minutit ja 27 sekundit
0:00 / 1:27
Haapsalu Linnavolikogu 7. istung toimub reedel, 29. mail kell 14:00 volikogu saalis.
Istung jälgitav „ Istungi ülekanded“.
Päevakord:
Artikkel jätkub peale reklaami
- Haapsalu linna 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
- Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja lepingu sõlmimiseks.
- OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid laenukohustuse garanteerimine.
- Loa andmine vara tasuta omandamiseks (Lagle tänav ja Mõisa tee L3 Uuemõisa alevik, Haapsalu linn).
- Loa andmine vara võõrandamiseks.
- Läänemaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule esindajate nimetamine.
- Sihtotstarbelise tegevustoetuse tagamine OÜ-le Haapsalu Linna Spordibaasid.
- Loa andmine hoonestusõiguse pikendamiseks ja hüpoteegiga koormamiseks.
- Haapsalu Linnavolikogu 23.03.2018 määruse nr 17 „Haapsalu linna põhimäärus“ muutmine esimene lugemine.
- Linnavalitsuse info.
Eelnõudega saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse (HLV) kodulehel “Päevakorra teated“
Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid“.
Lauri Luik
volikogu esimees
Reklaam