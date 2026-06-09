Haapsalu toomkirikus kõlab suupillimuusika

Trio Animato. Erakogu

Reede, 12. juuni õhtul kõlab Haapsalu toomkirikus muusika suupilli maailmameistrite Matthew Yipi, trio Animato ning lätlasest isa-poja duo Macatsi esituses.

Haapsalu kontsert on osa Pärnu suupillifestivalist ja Haapsalus üles astuvad muusikud on festivali peaesinejad.

Suupilli maailmameister Matthew Yip on ülikooli lõpetanud saksofoni erialal, kuid õppinud suupilli jaapani virtuoosi Yasuo Watani juhendamisel. 2006. aastast ta osalenud arvukatel Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna suupillifestivalidel ning Saksamaal toimuvatel suupilli maailmafestivalidel.

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Kromaatilise suupilli soolokategoorias võitis ta 2018. aastal esikoha Seouli rahvusvahelisel suupillifestivalil ja mullu Saksamaal maailma kõrgeima tasemega võistluseks peetava World Harmonica festivali.

Koos oma suupilliansambli RedBricks Harmonicaga on Yip esinenud USAs, Venemaal, Bahreinis, Lõuna-Koreas, Shanghais ja Hongkon