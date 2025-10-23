Peatselt algab toomkiriku soojustamine

Kuula artiklit, 1 minutit ja 42 sekundit

Haapsalu toomkiriku soojustamise hanke võitis OÜ Rändmeister, kes peab töö lõpule viima järgmise aasta lõpuks.

„Lähiajal kaetakse ristimiskabel ja käärkamber telgiga, sest seal algab katusevahetus,” ütles Haapsalu ja Läänemaa muuseumi juht Anton Pärn.

Toomkiriku energiatõhususe parandamise käigus saavad ristimiskabel ning mõlemad käärkambrid soojustatud katuse, soojustusega kaetakse ka toomkiriku võlvid ja restaureeritakse peasissepääsu k