Kohus pikendas Ahti Kivi karistust

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Ahti Kivi. Ekraanipilt

Kohus otsustas praegu Tallinna vanglas viibiva Ahti Kivi karistust pikendada viie kuu võrra.

Nüüd lisandus täitmisele pööratud ühe aasta seitsme kuu ja 17 päeva pikkusele karistusele kokkuleppemenetlusega veel viiekuuline karistus, sest vabaduses oldud aja jooksul sai mees süüdistuse veel ühes vägivallakuriteos ja süstemaatilises loata autojuhtimises.

Süüdistuse järgi lõi Kivi 26. veebruaril Uuemõisas teist meest rusikaga näkku ja hammustas teda käest. Samuti jäi ta veebruaris korduvalt Haapsalus, Tallinnas ja Harjumaal vahele juhtimisõiguseta sõitmisega.

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Ehkki Kivi tunnistas kohtunik