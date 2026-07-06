Kohus mõistis Haapsalu sarivarga ja vägivallatseja vangi

Haapsalu kohtumaja. Foto Juhan Hepner

Pärnu maakohus mõistis kaheksaks aastaks ja neljaks kuuks vangi Hannes Paadi, keda süüdistati süstematilistes poevargustes, raske tervisekahjustuse tekitamises ja kehalises väärkohtlemises.

Süüdistuse järgi haaras mees mullu 7. oktoobril Haapsalu täiskasvanute varjupaiga hoovis tuttavalt selja tagant kinni, tõstis ta üles ja viskas pea ees vastu maad. Kannatanu sai kukkudes eluohtliku tervisekahjustuse. Samuti mõistis kohus Paadi süüdi tänavu veebruaris varjupaiga koridoris teise elaniku löömises.

Lisaks pani Paat mullu septembrist tänavu märtsini toime kolm vargust ja neli varguskatset. Ta varastas või püüdis korduvalt varastada Haapsalu eri kauplustest õlut ja viina ning korra ka meigitarbeid. Samuti püüdis ta alkoholi varastada oma tuttavalt.

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Prokurör Indrek Kald