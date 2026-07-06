Kõmsi jalgpallur mängib Läänemere Lliga finaalturniiril

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Priit Mäeorg. Foto erakogu

Nädalavahetusel Pärnu rannas mängitud Läänemere rannajalgpalliliiga otsustaval etapil läks hästi Kõmsilt pärit jalgpalluril Priit Mäeoru koduklubil.

Laupäeval pidasid kuus meeskonda Eestist, Norrast, Leedust ja Saksamaalt põhiturniiri, pühapäeval aga peeti otsustav alagrupiturniir. Alagrupid moodustati laupäevaste mängude tulemuste põhjal.

Väga hästi läks Kõmsilt pärit jalgpalluri Priit Mäeoru koduklubil Nõmme BSC-l, kes lõpetas põhiturniiri neljandana, aga suutis pühapäeval võita oma alagrupi.

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Turniiri formaat nägi ette, et mõlema alagrupi kaks paremat, seega neli tiimi mängivad 22. augustil Pärnus Läänemere liiga finaalturniiril.

Nõmme BSC võitis pühapäeval väga tähtsas koht