Kõmsi jalgpallur mängib Läänemere Lliga finaalturniiril

Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Priit Mäeorg. Foto erakogu
Nädalavahetusel Pärnu rannas mängitud Läänemere rannajalgpalliliiga otsustaval etapil läks hästi Kõmsilt pärit jalgpalluril Priit Mäeoru koduklubil.
Laupäeval pidasid kuus meeskonda Eestist, Norrast, Leedust ja Saksamaalt põhiturniiri, pühapäeval aga peeti otsustav alagrupiturniir. Alagrupid moodustati laupäevaste mängude tulemuste põhjal.
Väga hästi läks Kõmsilt pärit jalgpalluri Priit Mäeoru koduklubil Nõmme BSC-l, kes lõpetas põhiturniiri neljandana, aga suutis pühapäeval võita oma alagrupi.
Artikkel jätkub peale reklaami
Turniiri formaat nägi ette, et mõlema alagrupi kaks paremat, seega neli tiimi mängivad 22. augustil Pärnus Läänemere liiga finaalturniiril.
Nõmme BSC võitis pühapäeval väga tähtsas koht
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam