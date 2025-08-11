Lapsed mängisid Virtsus Priit Mäeoru karikaturniiril rannajalgpalli

Kuula artiklit, 1 minutit ja 56 sekundit
Virtsu kooli liivaväljakul peeti lõppenud nädalavahetusel Priit Mäeoru karikaturniir rannajalgpallis.
Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldas oma klubi kasvandikuga kahasse sellise jalgpalliturniiri juba teist aastat. Möödunud aastal täitus Mäeorul esimese eestlasena sada mängu Eesti rannajalgpalli rahvusmeeskonnas ja tema kasvatajaklubil kolmkümmend aastat tegutsemist.
Nii pandigi kaks juubelit
